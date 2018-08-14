Канада поставить Україні далекобійні снайперські гвинтівки LRT-3 на $770 тисяч

Ці гвинтівки використовують високоточну зброю для успішного виконання завдань на дальніх дистанціях. Максимальна ефективна дальність стрільби цієї гвинтівки становить 1800 метрів.

Канадська фірма PGW Defence Technologies поставить Україні снайперські гвинтівки на суму близько $770 тисяч.

Як повідомив глава компанії Росс Спагруд, українська армія отримає далекобійні снайперські гвинтівки LRT-3, пише "Український мілітарний портал".

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Угода передбачає поставку систем снайперської гвинтівки LRT-3, калібром 12,7 мм (калібру .50), а також певну післяпродажну підтримку, обслуговування та навчання.

За його словами, зброю, швидше за все, доставлять вже восени цього року.

Цю гвинтівку використовують високоточну зброю для успішного виконання завдань на дальніх дистанціях. Максимальна ефективна дальність стрільби цієї гвинтівки становить 1800 метрів.

Як повідомляв УНІАН, канадська компанія по виробництву зброї уклала контракт на поставку в Україну снайперських гвинтівок і тепер очікується підписання урядом Канади дозволу на їх експорт.