Пробиває метрову броню: в РНБО розповіли про переваги української зброї над російськими аналогами

За словами секретаря РНБО, нова українська зброя здатна пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту та протидії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що нові українські ракетні комплекси за своїми бойовими можливостями кращі за російські аналоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов під час перебування на Державному підприємстві «ДККБ «Луч» оглянув нові розробки та технологію виготовлення найсучаснішої ракетної зброї.

За його словами, конструкторське бюро «Луч» стало провідним розробником в Україні широкого спектру сучасних ракетних комплексів.

«В Україні та далеко за її межами відомі потужні ефективні та надійні протитанкові ракетні комплекси «Скіф», «Стугна», «Корсар», «Сармат», «Бар’єр» та інші», - сказав він.

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Секретар РНБО додав, що зазначені ракетні комплекси «ефективно знищують ворожі цілі на фронті та користуються заслуженою повагою і попитом на зовнішніх ринках озброєнь».

Окрім того, він наголосив, що ракети КБ «Луч» з високою точністю вражають броньовану техніку противника та «можуть пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту та протидії».

Турчинов оглянув у цехах підприємства технологічні лінії, що забезпечують виробництво нового потужного українського ракетного комплексу «Вільха», а також нової української крилатої ракети «Нептун».

«Для нас принципово важливим є те, що ракети КБ «Луч» не тільки не поступаються, а за своїми бойовими можливостями краще, ніж аналогічна зброя російського виробництва», - зазначив Турчинов під час нагородження керівників, провідних конструкторів та інженерів конструкторського бюро.

За його словами, багато ракетних комплексів було розроблено в найкоротші терміни після початку військової агресії РФ в 2014 році. «Тоді перед українським оборонпромом було поставлено завдання відновити ракетний щит нашої країни, що було в найкоротший термін виконано, насамперед зусиллями КБ «Луч», - наголосив Турчинов.

Він відзначив особистий вклад генерального конструктора Олега Коростильова, якого президент за визначний особистий внесок у розвиток оборонно-промислового потенціалу України та створення сучасних зразків ракетного озброєння нагородив орденом «3а заслуги» І ступеня. «Олег Петрович заслужено став повним кавалером цього ордену», - додав Турчинов.

Секретар РНБО також провів нараду з участю керівництва «Укроборонопрому» та ДККБ «Луч», на якій було обговорено нові завдання з реалізації затвердженої РНБО Національної ракетної програми. Зокрема обговорювалися питання щодо нових розробок реактивних систем залпового вогню, протиповітряних ракетних комплексів та інші пріоритетні завдання, необхідні для надійного захисту країни.

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