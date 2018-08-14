В Україні різко впало виробництво авто: названа причина

Формування негативного тренду відбулося через різке зниження обсягів великовузлового складання на заводі «Єврокар».

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року знизилося на 57% - до 221 одиниці, а порівняно з червнем цього року виробництво автотранспорту знизилося на 67%.

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Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Згідно з даними асоціації, формування такого негативного тренду відбулося різке зниження обсягів великовузлового складання на заводі «Єврокар» - єдиного працюючого цього року підприємства легкового сегмента вітчизняного автопрому.

За місяць на «Єврокарі» було зібрано всього 150 автомобілів, що вдвічі менше, ніж роком раніше, і майже в 4 рази менше червневого обсягу.

Виробництво вантажних автомобілів минулого місяця становило всього 5 одиниць, що в 10 разів менше результату річної давності.

При цьому в статистиці відсутні дані КрАЗу, який з незрозумілих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року.

Виробники автобусів за липень випустили 66 машин, що на 8 шт. більше, ніж у липні 2017 року, і в той же час на 11 шт. менше червневого звіту.

Всього з початку року в Україні було вироблено 4074 од. автотранспортних засобів, що на 1,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тис. одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).