Французька компанія розглядає можливість видобутку уранової руди в Україні

Про це розповів УНІАН представник компанії Areva в Україні Сергій Корольов.

За його словами, план щодо спільного видобутку урану розглядався давно, однак у певний момент просування в цьому питанні було призупинене.

«Зараз він знову розглядається... Поки що конкретного проекту немає, але такий варіант (спільного видобутку - УНІАН) ми допускаємо», - сказав Корольов.

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Він повідомив, що компанії запропонували проаналізувати дані декількох невеликих родовищ в Україні, і якщо це буде економічно вигідно, то Areva запропонує варіанти подальших дій спільно зі СхідгГЗК.

«Найближчим часом приїдуть наші фахівці, які попрацюють спочатку з паперами і подивляться, вигідно це чи ні», - сказав представник французької компанії.

За його словами, у випадку спільного видобутку Areva розраховує отримувати частину уранової продукції. «Вона може бути продана третім особам, використана компанією Areva або використана в Україні. В цьому сенсі жодних обмежень немає», - зазначив Корольов.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що «Енергоатом» хоче переробляти ядерне паливо на потужностях французької Areva.

Довідка УНІАН. Areva S. A. - французька компанія, що займається розробкою і виробництвом устаткування для атомної енергетики і виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Єдина компанія, представлена у всіх видах діяльності, пов'язаної з виробництвом ядерної енергії. Штаб-квартира компанії розташована у Курбевуа, Париж.

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті Води, Дніпропетровська обл.) - єдине в Україні та найбільше у Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. За даними МАГАТЕ, СхідГЗК випускає 3,3% світового обсягу урану.

СхідГЗК планує за підсумками 2014 року збільшити виробництво концентрату урану на 8,5% порівняно з попереднім роком - до 1 тис. тонн з 922 тонн.