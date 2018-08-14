Оборонний бюджет США забороняє держконтракти з ZTE і Huawei - Китай висловив невдоволення

Закон передбачає заборону на підписання держконтрактів з ZTE і Huawei, а також іншими телекомунікаційними компаніями Китаю або з компаніями-партнерами китайських ІТ-корпорацій.

Підписана президентом США версія закону про національну оборону (NDAA), який визначає військовий бюджет країни на наступний рік, відрізняється від тієї, що була схвалена Сенатом. Відмінності — в частині, яка стосується санкцій щодо китайських телекомунікаційних компаній, зокрема ZTE.

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Закон передбачає заборону на підписання держконтрактів з ZTE і Huawei, а також іншими телекомунікаційними компаніями Китаю або з компаніями-партнерами китайських ІТ-корпорацій, пише "Комерсант".

Китайська влада вже висловила невдоволення законом. «Китай неодноразово висловлював свою позицію з цього питання. Ми закликаємо США відмовитися від менталітету холодної війни»,— йдеться в повідомленні МЗС КНР.

Нагадаємо, в квітні Міністерство торгівлі США викрило китайського виробника смартфонів в порушенні режиму санкції щодо Ірану і Північної Кореї. Після цього компанії заборонили діяльність на американському ринку протягом семи років, що фактично поставило ZTE на грань банкрутства.

Після особистої зустрічі Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном американський президент ухвалив рішення про повернення компанії на ринок США. При цьому компанія зобов'язалася виплатити $400 млн гарантій, а також рекордний штраф в розмірі $1 млрд в обмін на дозвіл відновити роботу на американському ринку.

Вже в середині червня Сенат США скасував операцію Дональда Трампа з ZTE і домагався додаткових санкцій для китайського виробника. До того ж спецслужби наполягали на тому, що уряд Китаю використовує свої корпорації для шпигунства. Проте Білий дім виступив проти посилення покарання для китайських ІТ-компаній.