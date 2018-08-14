У Порошенка відповіли на критику експертів щодо САУ "Богдана"

За словами радника президента, не поширюється інформація про те, як проходять самі випробування гаубиці.

Представлена громадськості нова самохідна гаубиця "Богдана", яку вже встигли розкритикувати військові експерти, - лише зразок перспективного виду озброєння, яке зараз проходить випробування.

"Хто вам сказав, що вона стоїть на озброєнні? Показали зразок перспективного виду озброєння, зараз він проходить випробування", - розповів у коментарі "Обозревателю" радник президента України Петра Порошенка та помічник міністра оборони Степана Полторака Юрій Бірюков.

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За його словами, вся інформація про самохідну установку суворо засекречена - про її характеристики розповіли вже все, що можна. Також не поширюється інформація про те, як проходять самі випробування гаубиці.

Крім того, Бірюков спростував інформацію про те, що міністр оборони Степан Полторак нібито заявив, що 10 серпня прийме рішення про прийняття на озброєння САУ "Богдана".

"Фраза лунала зовсім по-іншому, Полторак сказав, що після 10 серпня, за результатами випробувань, він буде приймати рішення. Щойно закінчаться випробування, одразу будуть приймати рішення. Після 10 серпня в будь-який день буде прийнято це рішення", – повідомив він.

Раніше військовий експерт розкритикував українську САУ "Богдана", зазначивши, що на цьому зразку не відпрацьовані основні моменти, необхідні для самохідної артилерійської установки.