Туреччина підвищила мита на автомобілі, алкоголь і тютюн зі США

10:07, 15 серпня 2018
Промисловість
2249 0
Ілюстрація \ REUTERS

Читайте такожТуреччина готується перейти на розрахунки з Україною в нацвалюті

"Податкові ставки на імпорт деяких товарів були збільшені на взаємній основі через навмисні напади американської адміністрації на нашу економіку", - заявив віце-президент Фуат Октай, передає Anadolu.

За даними Reuters, мита на американські легкові автомобілі зросли на 120%, на алкогольну продукцію - на 140%, а на листя тютюну - на 60%.

Крім того, підвищені мита на косметику, таку як сонячний крем, рис та вугілля.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара почне бойкот американської електронної продукції. Він звинуватив США в намірах дестабілізувати Туреччину і пообіцяв шукати нових міжнародних союзників та торговельних партнерів.

На початку серпня президент США Дональд Трамп заявив про підвищення мит на турецькі сталь та алюміній вдвічі - до 50%. Через це обвалився курс турецької ліри, яка подешевшала на 14%, а з початку року втратила більш ніж 40%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#Туреччина#ввізні мита