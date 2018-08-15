Туреччина підвищила мита на автомобілі, алкоголь і тютюн зі США

Крім того, підвищені мита на деяку косметику, рис та вугілля.

Туреччина підвищила мита на низку товарів, що імпортуються зі США. Указ про це підписав президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

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"Податкові ставки на імпорт деяких товарів були збільшені на взаємній основі через навмисні напади американської адміністрації на нашу економіку", - заявив віце-президент Фуат Октай, передає Anadolu.

За даними Reuters, мита на американські легкові автомобілі зросли на 120%, на алкогольну продукцію - на 140%, а на листя тютюну - на 60%.

Крім того, підвищені мита на косметику, таку як сонячний крем, рис та вугілля.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара почне бойкот американської електронної продукції. Він звинуватив США в намірах дестабілізувати Туреччину і пообіцяв шукати нових міжнародних союзників та торговельних партнерів.

На початку серпня президент США Дональд Трамп заявив про підвищення мит на турецькі сталь та алюміній вдвічі - до 50%. Через це обвалився курс турецької ліри, яка подешевшала на 14%, а з початку року втратила більш ніж 40%.