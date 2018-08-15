У Держгеонадр розповіли про результати пошуку нафти та газу на шельфі Чорного моря

Питання про пошуковому бурінні на досліджуваній території поки не варто.

Єдине в Україні науково-дослідне судно «Іскатель» завершило пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря, повідомила прес-служба Державна служба геології та надр України.

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Згідно з повідомленням, зараз проводяться роботи з обробки геохімічних і геофізичних даних, пошукове буріння не планується.

«На сьогодні тривають роботи з обробки даних, які представляють лише незначну частину передбачених морських робіт. Виконання морських геологічних досліджень щодо деталізації перспективних нафтогазових структур знаходиться на початковій стадії», - цитує прес-служба слова в. о. Держгеонадр Олега Кирилюка.

«Морські дослідження та їх обробка є досить витратним процесом як за часом, так і в засобах. Оскільки в останні роки річний бюджет Держгеонадр на виконання геологорозвідувальних робіт у галузі становить лише 100 млн грн, то кінцеві терміни завершення досліджень будуть залежати насамперед від рівня їх фінансування. Тому і питання про пошукове буріння на зазначеній території сьогодні не стоїть», - додав він.

Також він зазначив, що вартість однієї свердловини в Дніпровсько-Донецькій западині становить 150-200 млн грн, а вартість буріння 1 метра свердловини на акваторіях знаходиться в межах 10 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2018 року в Одесі відбувся вихід у рейс судна «Іскатель» з метою пошуку нафти і газу на північно-західному шельфі Чорного моря.

Держгеонадр оцінила в 3 млрд грн стартову вартість 44 нафтогазових ділянок, які будуть виставлені на аукціони цього року.

Зокрема, 14 з них - на шельфі Чорного моря.

Загальні прогнозні ресурси газу 44 нафтогазових ділянок становлять 151,6 млрд куб м.