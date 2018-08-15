Мінекології відповіло на «анулювання» Росією українських ліцензій в окупованому Криму

За словами міністра екології, міжнародне співтовариство ніколи не визнає російський закон про анулювання українських ліцензій на користування надрами в акваторіях Чорного і Азовського морів.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляє, що міжнародне співтовариство ніколи не визнає російський закон про анулювання українських ліцензій на користування надрами в акваторіях Чорного і Азовського морів, який набув чинності в Росії 3 серпня.

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Про це повідомила прес-служба Мінекології.

Згідно з повідомленням, у Криму діє 131 дозвіл на користування надрами, що їх було видано українським урядом.

«Росія - це країна-агресор, яка захопила українську територію, яка намагається відібрати майно приватних компаній, українських державних компаній, майно України як держави і українського народу. Це рішення ще раз продемонструвало, що влада РФ не поважає суверенного статусу України і власності її народу, але з цим рішенням Україна не має наміру миритися», - сказав Семерак.

Міністр додав, що за кожен такий крок РФ має нести відповідальність.

«Україна відстоює свої права в міжнародних судах. Ми вже подали відповідні позови і сподіваємося на підтримку світової спільноти. Позови подали ряд українських компаній, зокрема НАК «Нафтогаз України», з відшкодування завданої шкоди внаслідок незаконного захоплення українських природних ресурсів», - повідомив міністр.

У Мінекології нагадали, що в 2016 році Україна ініціювала спір з РФ про порушення Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, а в лютому 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

3 серпня президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким в анексованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами і вводиться новий порядок їх реєстрації.

Відповідно до даного закону, всі українські ліцензії, видані до окупації Криму, вважаються недійсними.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Державна служба геології та надр заявила, що Росія після анексії Криму незаконно захопила дві третини української території шельфу Чорного моря.

Навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. У результаті цієї анексії дочірня компанія «Нафтогазу» - «Чорноморнафтогаз» - втратила свої основні активи, а також доступ до родовищ газу на шельфі Чорного моря. Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження проти РФ, а наприкінці вересня 2017 року держхолдинг подав позов до Росії в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди). «Нафтогаз» вимагає відшкодувати 5 млрд дол. збитків (з урахуванням відсотків - 7 млрд дол.).