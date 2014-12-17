На російському авторинку через обвал рубля колапс - іномарки йдуть з продажу

BMW 16 грудня повідомила російських дилерів про необхідність сплатити законтрактовані ними автомобілі протягом двох днів, розповіли «Ведомостям» два автодилери.

Представництво Jaguar Land Rover з 19 грудня призупиняє поставки в Росію до перерахунку цін, стверджують три автодилера. Представник Jaguar Land Rover не відповів на запит «Ведомостей». При цьому Land Rover в листопаді вже індексувала ціни - зростання було до 15%, розповідали два дилера марки.

Читайте такожРосійська валюта продовжує падати у прірву: євро перевищив 100 рублів, долар - 80В результаті на ринку зараз ажіотаж і дефіцит автомобілів, продовжує топ-менеджер дилерської компаній. За словами співробітників двох автомобільних компаній, через обвал рубля три великих дилера - Major, «Авілон» і «Транстехсервис» (ТТС) повністю призупинили продажу. Представник «Авілона» відмовився від коментарів. Телефон гендиректора компанії Андрія Павловича був вимкнений. За словами джерела, близького до «Авілону», компанія припинила закупівлі Bentley, Volkswagen і Jaguar Land Rover - всі вони припиняють поставки до перегляду цін. Представник Volkswagen Group Rus заперечує, що компанія припинила контрактування. Представник Major не відповів на дзвінок «Ведомостей».

При різкій девальвації в кожного автовиробника своя стратегія: деякі можуть стримувати ціни, але більшість компаній змушена працювати з урахуванням змінного курсу. Але скоро і інші будуть змушені підтягнутися за ініціативною групою. Дилерам в таких умовах немає сенсу прагнути розпродавати всі залишки. На ринку дефіцит, продаються навіть ті машини, на які вже підняли ціни. За даними аналітичного агентства «Автостат», з початку грудня 23 автовиробника підняли ціни.

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