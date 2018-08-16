Трамп назвав мита на сталь порятунком американської промисловості

Згодом, вважає Трамп, повернуться "старі добрі часи", коли U.S. Steel була найпотужнішою компанією в США.

Мита на сталь щодо Китаю та інших країн необхідні для порятунку традиційної галузі американської промисловості, яка на момент перемоги Трампа на виборах була на межі зникнення.

Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає РБК.

"Дехто говорить, що в короткостроковій перспективі сталь подорожчає, і це буде невигідно. Але потім ціни обов'язково впадуть, а нинішні заходи важливі для національної безпеки США", - пояснив глава Білого дому.

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Надалі, як вважає Трамп, конкурувати на ринку сталі будуть американські компанії, а потім повернуться "старі добрі часи", коли U.S. Steel була найпотужнішою компанією в США.

За словами Трампа, дієвість тарифів підтверджує той факт, що в країні відкриваються нові заводи, а весь світ обговорює зростання американської промисловості.

WSJ при цьому зазначає, що хоча деякі американські сталеливарні компанії дійсно отримали вигоду від вирішення Трампа, багато інших як і раніше залежать від поставок з-за кордону. До цього треба додати той факт, що частина продукції, яку імпортували США, в країні не виготовляється зовсім. Експерти видання вказують, що вирішити цю проблему не вдасться ніякими санкціями.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня президент США Дональд Трамп підписав прокламації про введення імпортного мита на сталь в розмірі 25% і на алюміній в розмірі 10%. Крім того, Трамп зазначив, що мита на імпорт сталі та алюмінію з Мексики та Канади не будуть діяти, поки ведуться переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).