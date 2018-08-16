САУ "Богдана": у чому переваги нової українського зброї, яка спричинила істерику на росТБ

Важливими характеристиками САУ "Богдана" є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню.

В Україні стартували випробування новітньої вітчизняної гаубиці - 155-міліметрової самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" з дальністю стрільби до 60 км.

Це - перша гаубиця з НАТОвським калібром українського виробництва, йдеться в матеріалі "Нового времени".

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Вперше її покажуть широкій публіці на параді у День Незалежності 24 серпня. Після завершення випробувань гаубиця надійде на озброєння ЗСУ.

Варто зазначити, що управління комп'ютерною системою здійснюється зсередини кабіни, із зовнішнього пульта, а також дистанційно.

Контейнери для боєприпасів вміщують до 20 снарядів. При цьому чотиридверна броньована кабіна захистить екіпаж від стрілецької зброї й осколків.

Гаубиця сконструйована на шасі повноприводної військового вантажівки КрАЗ-6322 з колісною формулою 6*6.

Бойові характеристики САУ "Богдана":

- 6 пострілів у хвилину - скорострільність;

- 35-40 км - максимальна дальність стрільби осколково-фугасними снарядами;

- 45-60 км - максимальна дальність стрільби активно-реактивними снарядами;

- 780 м - мінімальний радіус стрільби.

Повний текст матеріалу читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 16 серпня 2018 року

Раніше у Порошенка заявили, що представлена громадськості нова самохідна гаубиця "Богдана", яку вже встигли розкритикувати військові експерти, - лише зразок перспективного виду озброєння, яке зараз проходить випробування.

Також раніше кремлівські пропагандисти вкрай нервово відреагували на новітню зброю, яку буде продемонстровано 24 серпня під час параду до Дня Незалежності у Києві.