Торгова війна найбільших економік світу: США і Китай відновлюють переговори

Зустріч двох делегацій запланована на кінець серпня. Останній раунд офіційних переговорів на тлі торгової війни через обопільне введення мит сторони провели на початку червня.

Китайське Міністерство комерції оголосило про відновлення торговельних переговорів зі США. Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства. Чергова зустріч запланована на кінець серпня і відбудеться у Вашингтоні.

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Делегацію з Пекіна очолить заступник міністра комерції Ван Шоувень, американську — заступник голови Мінфіну з міжнародних справ Девід Мальпасс. Під час зустрічі сторони, як зазначається в повідомленні китайського міністерства, планують обговорити «питання економіки і торгівлі між Китаєм і США, що представляють взаємний інтерес». «Китай, — відзначили в прес-службі відомства, — вітає (торговий — ред.) діалог на основі взаємності, рівності і цілісності».

«Це будуть переговори щодо торгових переговорів», — прокоментував Bloomberg плани Пекіна і Вашингтона аналітик Інституту міжнародних фінансів при Банку Китаю Гай Сіньже. «Посадові особи невисокого рівня зустрінуться, поторгуются і подивляться, чи є можливість для переговорів на вищому рівні», — додав він, передає РБК.

Нагадаємо, Китай і США з початку року ввели в кілька етапів взаємні ввізні мита на різноманітні товари на сотні мільярдів доларів. Надалі сторони погрожували один одному продовжувати приймати протекціоністські заходи.

Останній раунд переговорів між Пекіном і Вашингтоном, щоб залагодити протиріччя, відбувся на початку червня: тоді міністр торгівлі США Уілбур Росс зустрівся з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе в Пекіні. Учасники зустрічі заявили, що досягли на переговорах «позитивного прогресу», однак деякі деталі ще належить підтвердити. Підсумком переговорів повинна була стати відмова США і Пекіна від торговельної війни.

Однак, незважаючи на це, президент США Дональд Трамп потім прийняв рішення ввести нові, 25-процентні мита на імпортні товари з Китаю у розмірі $50 млрд. Пекін 6 липня відповів Вашингтону аналогічним заходом, відмовившись від всіх досягнутих раніше домовленостей зі США. 3 серпня Білий дім знову заявив, що Сполучені Штати відкриті для подальших переговорів з Китаєм щодо вирішення торгового спору.