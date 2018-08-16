Торгова війна найбільших економік світу: США і Китай відновлюють переговори
Китайське Міністерство комерції оголосило про відновлення торговельних переговорів зі США. Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства. Чергова зустріч запланована на кінець серпня і відбудеться у Вашингтоні.
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Делегацію з Пекіна очолить заступник міністра комерції Ван Шоувень, американську — заступник голови Мінфіну з міжнародних справ Девід Мальпасс. Під час зустрічі сторони, як зазначається в повідомленні китайського міністерства, планують обговорити «питання економіки і торгівлі між Китаєм і США, що представляють взаємний інтерес». «Китай, — відзначили в прес-службі відомства, — вітає (торговий — ред.) діалог на основі взаємності, рівності і цілісності».
«Це будуть переговори щодо торгових переговорів», — прокоментував Bloomberg плани Пекіна і Вашингтона аналітик Інституту міжнародних фінансів при Банку Китаю Гай Сіньже. «Посадові особи невисокого рівня зустрінуться, поторгуются і подивляться, чи є можливість для переговорів на вищому рівні», — додав він, передає РБК.
Нагадаємо, Китай і США з початку року ввели в кілька етапів взаємні ввізні мита на різноманітні товари на сотні мільярдів доларів. Надалі сторони погрожували один одному продовжувати приймати протекціоністські заходи.
Останній раунд переговорів між Пекіном і Вашингтоном, щоб залагодити протиріччя, відбувся на початку червня: тоді міністр торгівлі США Уілбур Росс зустрівся з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе в Пекіні. Учасники зустрічі заявили, що досягли на переговорах «позитивного прогресу», однак деякі деталі ще належить підтвердити. Підсумком переговорів повинна була стати відмова США і Пекіна від торговельної війни.
Однак, незважаючи на це, президент США Дональд Трамп потім прийняв рішення ввести нові, 25-процентні мита на імпортні товари з Китаю у розмірі $50 млрд. Пекін 6 липня відповів Вашингтону аналогічним заходом, відмовившись від всіх досягнутих раніше домовленостей зі США. 3 серпня Білий дім знову заявив, що Сполучені Штати відкриті для подальших переговорів з Китаєм щодо вирішення торгового спору.