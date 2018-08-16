Туреччина оскаржить американські мита в СОТ

Анкара ініціювала судовий розгляд в рамках Світової організації торгівлі.

Туреччина має намір оскаржити рішення Вашингтона про збільшення мит на турецьку сталь і алюміній у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Читайте такожКриза в Туреччині: Катар пообіцяв Ердогану $15 мільярдів інвестицій

Про це заявила міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан, виступаючи на полях 10-ї Наради послів і постійних представників Туреччини в міжнародних організаціях, що проходить в Анкарі, повідомляє агентство Anadolu.

«Туреччина запросила США на панель арбітрів Світової організації торгівлі. Запрошення надіслано о 17:40 (за турецьким часом – ред.) і вже отримано американською стороною. Таким чином, нами ініційовано судовий розгляд в рамках СОТ», - сказала Пекджан.

Голова відомства нагадала, що Анкара відповіла на обмеження Вашингтона підвищенням мит у розмірі 533 мільйонів доларів, збільшивши тарифи на імпорт 22 найменувань товарів з США.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня США оголосили про санкції проти міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини через взяття під варту співробітників американської дипмісії, у тому числі пастора Ендрю Брансона. Під арештом він знаходиться ще з жовтня 2016 року, його звинувачують у підтримці руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і підозрюють у шпигунстві і спробі повалення влади.

10 серпня президент США Дональд Трамп заявив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній вдвічі - до 50%. Через це обвалився курс турецької ліри, яка подешевшала на 14%, а з початку року втратила більше ніж 40%.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара почне бойкот американської електронної продукції. Він звинуватив США в намірі дестабілізувати Туреччину і пообіцяв шукати нових міжнародних союзників і торгових партнерів.

15 серпня Туреччина підвищила мита на ряд товарів, що імпортуються зі США.