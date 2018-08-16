Український «Південмаш» відправив до США основні конструкції першого ступеня для ракети Antares

Орієнтовна дата прибуття до порту призначення - середина вересня.

Держпідприємство «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» завершило виготовлення і відправило американській компанії Orbital ATK дві основні конструкції першого ступеня ракети-носія Antares, повідомляється на сайті заводу.

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«Орієнтовна дата прибуття до порту призначення (порт Вілмінгтон, штат Делавер, США) - середина вересня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що між заводом і компанією Orbital Sciences Corporation укладено контракт терміном до 2019 року. У рамках договору «Південмаш» здійснює виготовлення і поставку основної конструкції першого ступеня ракети-носія «Антарес».

Основна конструкція першого ступеня ракети була розроблена конструкторським бюро «Південне» і виготовлена на «Південному машинобудівному заводі ім. Макарова» у співпраці з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «РАПІД» (Чернігів) та ін.

Повідомляється, що перший демонстраційний пуск ракети-носія Antares відбувся 22 квітня 2013 року. На сьогодні здійснено п'ять успішних пусків даної ракети-носія.

Наступний старт заплановано у 2019 році.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова» (Дніпро) створено у 1944 році. "Південмаш" - єдиний виробник ракет-носіїв і супутників в Україні, і це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, що надаються щорічно міжнародним компаніям. За підсумками 2012 року "Південмаш" увійшов до п'ятірки світових лідерів із запуску ракет-носіїв.