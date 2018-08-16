Стало відомо, за скільки Ахметов купив акції вугільних підприємств «Донецьксталі»

«Метінвест» придбав майже 25% акцій вугільних підприємств «Донецьксталі» за 190 млн дол.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» придбала до 24,99% акцій кількох підприємств, які займаються видобутком, збагаченням і продажем вугілля, найбільш значущими з них є Шахтоуправління «Покровське» та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика, що входять в групу компаній «Донецьксталь» бізнесмена Віктора Нусенкіса.

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Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Ірландській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, загальна вартість даного пакету акцій становила близько 190 млн дол.

«До складу активів входять кілька підприємств, які займаються видобутком, збагаченням і продажем вугілля. Найбільш значущими з них є Шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика, яка разом є найбільшим в Україні вуглевидобувним та виробничим комплексом. Підприємства розташовані на кордоні Дніпропетровської і Донецької областей у безпосередній близькості від підприємств "Метінвесту". Активи зареєстровані відповідно до законодавства України і перебувають на підконтрольній території Україні. Загальна вартість цього пакета акцій становила близько 190 млн дол.», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що товарна продукція підприємств переважно представлена високоякісним вугіллям марки К (тверде коксівне вугілля, більшість якісних характеристик якого відповідають вимогам Platts для преміального твердого коксівного вугілля з низьким вмістом летких), яке використовують для виробництва коксу.

Зазначається, що станом на 31 грудня 2017 року довгострокові підтверджені і ймовірні запаси вугілля становили 81 млн тонн, згідно з розрахунками за методикою JORC, враховують обсяги запасів на 1 січня 2013 року і виробництво за 2013-2017 роки. У 2017 році обсяги видобутку рядового вугілля становили 4,3 млн тонн, при цьому виробництво вугільного концентрату було на рівні 2,6 млн тонн.

«Метінвест» радий оголосити про забезпечення додаткових довгострокових поставок високоякісного коксівного вугілля завдяки інвестиціям у виробниче співробітництво і придбання до 24,99% акцій кількох українських активів, які видобувають коксівне вугілля марки. Це відповідає стратегічному пріоритету Групи з підвищення самозабезпеченості коксівним вугіллям для посилення вертикальної інтеграції», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група "Донецьксталь», підконтрольна бізнесменові Віктору Нусенкісу, є одним із найбільших виробників комерційного високоякісного концентрату коксівного вугілля, коксу і металопродукції.