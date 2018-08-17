«Нафтогаз» знову піднімає ціни на газ для промисловості

З 1 вересня мінімальні ціни на газ для промспоживачів зростуть на 4,6%. Максимальні ціни зростуть також на 4,6%.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 вересня підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 4,6% порівняно з серпнем - до 10599,6 грн з 10130,4 грн за тис. кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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Максимальні ціни для промспоживачів з 1 вересня будуть підвищені також на 4,6% - до 11594,4 грн з 11083,2 грн за тис. кубометрів газу.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежноі від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» або купуватиме не менш як 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. В усіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.