Порошенко підписав закон про виділення 1,4 мільярда на дотації держшахтам

Очікується, що реалізація закону зменшить соціальну напругу серед шахтарів.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з якими, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 млрд грн з метою підтримки вугільної галузі країни до моменту завершення процесу її реформування, повідомила прес-служба президента.

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«Реалізація закону зменшить соціальну напругу серед шахтарів, оскільки кошти цієї бюджетної програми буде спрямовано, зокрема й, на погашення заборгованості з оплати праці зазначеній категорії осіб», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що законом також розширено джерела формування коштів для фінансування зазначеної державної програми, включаючи конфісковані кошти і кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з якими, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 млрд грн.

Доповідаючи по законопроекту, народний депутат України Михайло Бондар (фракція «Народний фронт») повідомив, що спочатку документом пропонувалося виділити 2,8 млрд грн дотацій, але суму було зменшено удвічі.

Присутній в парламенті під час обговорення законопроекту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що ці кошти дадуть змогу провести модернізацію держшахт і вивести галузь з боргів.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, завданням цього законопроекту є забезпечення належного функціонування вуглевидобувних підприємств і забезпечення теплових станцій України енергетичними ресурсами у вигляді вугільної продукції за рахунок власного видобутку.

Разом з тим, Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 млрд грн на виплату зарплати шахтарям державних вуглевидобувних підприємств. У середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.

Постійні борги із зарплати перед шахтарями є результатом складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі викликаний тим, що собівартість видобутку вугілля (в середньому 2937 грн за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 грн за тонну).

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав, щоб керівників держшахт, які не виплачуватимуть вчасно заробітну плату шахтарям, було звільнено.