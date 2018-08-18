Порошенко дозволив "Укроборонпрому" не віддавати борги Росії

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку».

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема, законом пропонуються механізми захисту господарської діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу, внесених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, від негативних наслідків впливу юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичних осіб з іноземними інвестиціями держави-агресора та/або держави-окупанта.

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Також законом запроваджуються заборона на примусове виконання рішень, у тому числі на визнання та виконання рішень іноземних судів, щодо стягнення заборгованості за зобов'язаннями, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора та/або держави-окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником – підприємство оборонно-промислового комплексу, внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Крім того, документ передбачає зупинення (на період дії обставин, пов'язаних із заборгованістю підприємств ОПК перед юридичними особами держави-агресора та/або держави окупанта) вже відкритих та заборону відкриття нових виконавчих проваджень і заходів примусового виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

Також законом запроваджується заборона на здійснення провадження у справі про банкрутство підприємств ОПК за заявами юридичної особи держави-агресора або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора або держави-окупанта.

Зазначені обмеження поширюються, в тому числі на зобов'язання, у яких було здійснено заміну сторони (кредитора, заявника) або уступку права вимоги, в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 12 липня.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.