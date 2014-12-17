Змова Фірташа і Путіна має на меті захоплення Росією українських підприємств

Злочинна змова бізнесмена Д.Фірташа і керівника Росії В.Путіна є бомбою уповільненої дії, закладеною з метою знищення економіки України та рейдерського захоплення стратегічних підприємств нашої країни, вважає політолог, засновник дослідницької компанії «Актив-груп» Андрій Єрьоменко.

«Доказом цього, який не викликає сумніву, є інформація, опублікована Reuters, щодо багатомільярдних кредитів, наданих російським «Газпромбанком» флагманській структурі Фірташа - Ostchem. Для кращого розуміння ситуації необхідно наголосити, що «Газпром» володіє лише невеликою часткою у «Газпромбанку». Контролюється ж ця фінансова установа російським бізнесменом Ковальчуком, близьким діловим партнером президента РФ Путіна», - повідомив політолог.

На його думку, вимога «Газпромбанку» щодо повернення Ostchem кредиту на суму 0,8425 млрд. дол. та відсотків за позикою - лише перша подія у переліку заходів, запланованих керівництвом Росії з метою знищення української економіки.

«Швидше за все, буде реалізовуватися заздалегідь розроблений сценарій: Фірташ заявить про неможливість повернути кредит та сплатити проценти, а «Газпромбанк» спробує стягнути з позичальника заставу у вигляді 5,679 млрд кубометрів газу, що перебувають в українських ПСГ. Ці дії переслідують дві мети: підрив енергетичної безпеки України та різке ускладнення умов виконання нашою країною своїх зобов'язань з транзиту газу у країни Європи. По суті справи, бізнесмен Фірташ став інструментом політико-економічних диверсій, спрямованих проти України» - впевнений Єрьоменко

Експерт припускає, що використання російським керівництвом бізнесмена Фірташа для руйнування економіки України не обмежиться вищевикладеною схемою.

«Відомо, що на отримані у «Газпромбанку» кредити Фірташ придбав кілька найбільших українських хімічних і титанових підприємств - «Стирол» (Горлівка), «Азот» (Рівне), «Азот» (Сєвєродонецьк), «Кримський титан» (Армянськ), причому останнє підприємство було придбане за десятикратно заниженою ціною завдяки допомозі президента-втікача Януковича. Наступним кроком росіян буде спроба вилучення зазначених підприємств за борги. Власне, вже заявлено, що якщо фірташівський Ostchem не погасить кредит та відсотки за ним у термін до 30 грудня поточного року, «Газпромбанк» пред'явить вимоги про погашення кредиту до поручителів за кредитним договором - чотирьох заводів з виробництва мінеральних добрив, що входять в Ostchem. Таким чином, через дії Фірташа наша країна може втратити низку стратегічних для економіки і національної безпеки підприємств, які перейдуть під повний контроль агресора, що окупував частину території України. На відміну від спроби захоплення газу з вітчизняних ПСГ, яким Україна має можливість протистояти, перспективи втрати підприємств титаново-хімічної галузі є досить високими», - заявив експерт.