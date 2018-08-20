В Україні запущено серійне виробництво артснарядів для "Гіацинтів"

Компанія «Артем» переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до українського війська.

В Україні завершилися випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи «Гіацинт».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

«Завершено випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи «Гіацинт». Нині Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до українського війська», - написав він.

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Глава держави додав, що планується у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем, зокрема, калібру у 155-мм.

«Наступний наш крок – у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у калібрах від 100-мм, до натівського калібру у 155-мм», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року ДАХК «Артем», яка входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно провела вогняні випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм власного виробництва.

Новий осколково-фугасний снаряд розрахований на знищення живої сили, артилерії і вогневих засобів супротивника, а також на руйнування фортифікаційних споруд і об'єктів. Він призначений для стрільби з однієї з найбільш далекобійних артилерійських систем - «Гіацинт».