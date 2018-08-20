У Києві показали модернізовані танки Т-64БВ з радіусом дії до 70 кілометрів (фото)

Бойові машини отримали нові приціли нічного бачення, радіостанції з радіусом дії до 70 км, GPS-навігацію.

Під час репетиції військового параду до Дня Незалежності України у Києві показали модернізовані танки Т-64БВ, які вважаються основними для збройних сил.

Як повідомляє "Мілітарний портал", бойові машини отримали нові приціли нічного бачення, радіостанції з радіусом дії до 70 км, GPS-навігацію.

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"Візуально нову модернізацію можна визначити за відсутністю інфрачервоного освітлювача, що пов'язано з заміною прицілу ТПН1-49-23 на ТПН-1-ТПВ виробництва підприємства "Тримен-Україна". Замість нього на танку встановлено додаткові блоки динамічного захисту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, модернізовані бойові машини отримали систему навігації від Державного підприємства "Оризон-Навігація", яку можна візуально побачити з зовнішньої антени типу SMARТ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні запущено серійне виробництво артснарядів для "Гіацинтів".