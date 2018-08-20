Космічна галузь України: профільне агентство відзвітувало про роботу

У січні-червні космічна галузь збільшила виробництво продукції на 12,7% - до 1,575 млрд грн.

Підприємства й установи космічної галузі України за підсумками першого півріччя 2018 року виробили товарної продукції на суму понад 1,575 млрд грн, що на 12,7% більше показника за аналогічний період 2017 року.

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Про це повідомила прес-служба Державного космічного агентства України з посиланням на інформацію голови відомства Павла Дегтяренка, озвучену під час засідання колегії.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги виробництва товарної продукції зросли на 12,7%, а обсяги реалізації продукції зросли на 12,3%. Підприємства галузі виробили товарної продукції на суму понад 1,575 млрд грн і реалізували товарної продукції на суму понад 1,566 млрд. грн. Загальний обсяг валової продукції становить понад 2,109 млрд грн», - сказано в повідомленні.

Прибутковою у звітному періоді була діяльність харківського ПАТ «Хартрон» (2,985 млн грн), ДП «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» імені А. М. Макарова» (126 тис. грн), ДП «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування» (567 тис. грн), ВО «Київприлад» (23 тис. грн), ДП «Укркосмос» (8,0 тис. грн).

Наголошується, що за підсумками першого півріччя 2018 року в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди підприємства космічної галузі сплатили 630,23 млн грн, у тому числі до бюджету – 434,686 млн грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників галузі станом на 1 липня 2018 року становила 16745 осіб, що на 0,3% менше, ніж у першому кварталі.

«Основною причиною скорочення чисельності залишається відносно невелика заробітна плата внаслідок недозавантаженості підприємств і переходу деяких з них на скорочений робочий тиждень або інші форми оптимізації витрат на оплату праці. Номінальна середньомісячна заробітна плата по галузі зросла щодо початку року на 8,1% і становить 8223,1 грн», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Павло Дегтяренко очолює Державне космічне агентство з серпня 2017 року.

У звіті Держкосмагентства про використання бюджетних грошей за 2017 рік сказано, що більше половини бюджетних коштів - 1,422 млрд грн пішло на погашення кредиту, залученого під державні гарантії для реалізації проекту «Створення Національної супутникової системи зв'язку».

Крім того, 264,385 млн грн були використані на утилізацію твердого ракетного палива, 148,7 млн грн – на управління та випробування космічних засобів, 80 млн грн – на виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, 50 млн грн – на фінансову підтримку державного підприємства «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» імені А. М. Макарова» (на погашення заборгованості із зарплати).