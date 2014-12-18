У Росії заводи зупинили випуск іномарок: робітники готуються відстоювати свої права

Російські заводи заморозили збирання іномарок, пишуть "Известия".

Збирання іноземних автомобілів припинено на заводах Ford і «ПСМА Рус» (збирає моделі концерну PSA Peugeot Citroen і Mitsubishi) і московському заводі Renault. З наступного тижня може стати конвеєр на заводі Volkswagen. Після свят ця доля, швидше за все, спіткає калінінградський складальний автогігант «Автотор» і завод GM у Санкт-Петербурзі. Незадоволені робітники готуються відстоювати свої права і не гарантують якість авто, що випускаються.

Читайте такожНа російському авторинку через обвал рубля колапс - іномарки йдуть з продажу Найскладніша ситуація зараз склалася на заводі «ПСМА Рус» в Калузькій області. З середи там зупинилося збирання автомобілів, а людей змушують брати відпустку.

На французько-японському СП склалася дивовижна навіть за мірками Росії ситуація. З більшістю робітників укладено строкові договори - у кого на три місяці, у кого трохи більше. Якщо лояльність співробітника, на думку адміністрації, недостатня, то з ним просто не продовжують договір. Таким чином, у адміністрації є потужний важіль впливу на робітників.

"Люди під тиском в основному, звичайно, підписали відпустки. Правда, склалася невелика група людей, яка хоче якось позначити свою позицію", - зазначив співрозмовник видання, не уточнивши, як саме вони будуть реагувати.

Читайте такожБанкрутство російських компаній неминуче - Credit SuisseВ компаніях Nissan, Toyota, Sollers (займається контактним складанням Mazda, SsangYong і Toyota), Derways (збирає Lifan, Geely, Chery, Haima) Hyundai і Kia «Известия» запевнили, що їх виробничі майданчики продовжують випуск автомобілів, хоча по деяким моделям обсяги вже скориговані.

В об'єднання автовиробників (ОАР) Росії переконані, що такі зупинки заводів можуть продовжитися і протягом всього 2015 року.