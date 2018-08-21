В Україні відбулися успішні випробування некерованої авіаційної ракети «Оскол» (фото)

Виріб РС-80 "Оскол" є повністю вітчизняною розробкою, також всі комплектуючі українського виробництва.

В Україні пройшли державні випробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм «Оскол».

Про це у себе в Facebook повідомив оператор Військового телебачення України Олександр Штупун.

Випробування провела бригада Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки, в Чернігові, з вертольота типу Мі-8, відстрілявши майже триста ракет РС-80 "Оскол".

"Виріб РС-80 "Оскіл" є повністю вітчизняною розробкою, також всі комплектуючі українського виробництва", - наголошується в повідомленні.

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Під час триденних випробувань були підтверджені основні тактико-технічні характеристики цих авіаційних ракет і можливість застосування цього виду озброєння з вертольотів типу Мі-8.

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