В Україні відбулися успішні випробування некерованої авіаційної ракети «Оскол» (фото)

08:46, 21 серпня 2018
Промисловість
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Було відстріляно майже триста ракет РС-80 "Оскіл" / Facebook Олександр Штупун

Про це у себе в Facebook повідомив оператор Військового телебачення України Олександр Штупун.

Виріб РС-80 "Оскіл" є повністю вітчизняної розробкою / Facebook Олександр Штупун
Facebook Олександр Штупун

Випробування провела бригада Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки, в Чернігові, з вертольота типу Мі-8, відстрілявши майже триста ракет РС-80 "Оскол".

Facebook Олександр Штупун

"Виріб РС-80 "Оскіл" є повністю вітчизняною розробкою, також всі комплектуючі українського виробництва", - наголошується в повідомленні.

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Під час триденних випробувань були підтверджені основні тактико-технічні характеристики цих авіаційних ракет і можливість застосування цього виду озброєння з вертольотів типу Мі-8.

Як повідомляв УНІАН, у Києві показали модернізовані танки Т-64БВ з радіусом дії до 70 кілометрів.

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Теги: #ракета