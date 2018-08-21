Україна працює над отриманням від США патрульних катерів Island

Ці катери мають посилити спроможності України в береговій охороні у Чорному морі.

Надзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий заявляє, що експерти України і США працюють над укладенням угоди щодо постачання Україні двох патрульних катерів "Айленд" (Island).

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на прес-конференція на тему: «Україна-США: Чому можемо говорити про новий рівень партнерства».

Дипломат заявив, що ведеться робота над тим, аби катери класу "Айленд" надійшли в Україну, але цей процес ще "не завершений".

Читайте такожУ Києві показали модернізовані танки Т-64БВ з радіусом дії до 70 кілометрів (фото)

"Зараз експертні групи працюють над підготовкою відповідної угоди про передачу таких катерів, і я сподіваюся, що ми завершимо успішно цей процес. Ми отримаємо підсилення", - наголосив посол.

Чалий відзначив, що переговори ведуться стосовно двох великих катерів.

"Якщо ви порівняєте з нашими, ті, що зараз на службі в Чорному морі, то це більші катери", - заявив Чалий.

При цьому він сказав, що це пілотний проект, щоби "запровадити схему прямих поставок, прямих закупівель".

"Якщо ми підемо по ньому успішно, то ми потім можемо розвиватися і по морському компоненту, і по окремим іншим видам озброєння", - заявив Чалий.

Він переконаний, що успіх у реалізації цього проекту дозволить Україні закуповувати у США більш сучасні озброєння.

"Це не буде швидко, тому що одразу питають, коли є таке повідомлення, це буде завтра чи післязавтра? Я не скажу зараз коли, бо є нюанси. Але я можу сказати, що в цьому році, я думаю, ми отримаємо вже на них права, передача права на ці кораблі", - заявив Чалий.

Дипломат додав, що потім ці катери необхідно буде обладнати, підготувати, встановити озброєння, а потім розпочнеться навчальний процес.

"А потім вони запускаються, тобто це займе час. Я би сказав, можна говорити, це питання місяців", - заявив Чалий.

За його словами, ці катери "підсилять наші спроможності в Чорноморському басейні".

"Ви бачите, яка ситуація складна. Росія нарощує свій тиск, і нам потрібно терміново і свої виробляти, і отримувати додаткові можливості", - заявив посол.

Як повідомляв УНІАН, в Україні пройшли успішні випробування некерованої авіаційної ракети «Оскол».