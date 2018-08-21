На параді до Дня Незалежності покажуть танк з озброєнням стандарту НАТО (фото, відео)

Новий механізм заряджання танка Т-84-120 «Ятаган» працює за конвеєрним принципом і розміщений у спеціальному відсіку в задній частині башти.

«Харківське конструкторське бюро імені Олександра Морозова», яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром», розробило новий механізм заряджання для танка Т-84-120 «Ятаган», який тепер може використовувати снаряди стандарту НАТО.

Читайте такожВ Україні відбулися успішні випробування некерованої авіаційної ракети «Оскіл» (фото)

Про це повідомляє прес-служба держконцерну, додаючи, що ця бойова машина буде продемонстрована в Києві під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України.

«Танк Т-84-120 «Ятаган» – основний бойовий танк, який оснащений 120-мм гарматою відповідно до прийнятих у країнах НАТО стандартів. Новий механізм заряджання працює за конвеєрним принципом і розміщений у спеціальному відсіку в задній частині башти. Цей відсік відділений від екіпажу і має спеціальні вибивні панелі, що дозволяє максимально підвищити безпеку екіпажу і повністю відповідає рішенням конструкторської школи країн-членів НАТО», - сказано в повідомленні.

В держконцерні додали, що використання натовської танкової гармати значно розширює номенклатуру боєприпасів, які можуть використовуватися Т-84-120, оскільки це не лише снаряди, що виготовляються на новій технологічній лінії ДАХК «Артем», але й боєприпаси виробництва країн-членів НАТО.

«Крім цього, у танка «Ятаган» високі ходові характеристики: він оснащений 1200-сильним дизельним двигуном, що дозволяє розігнати машину вагою 48 тонн до 65 км/год. Питома потужність Т-84-120 становить 26 к. с./т, що значно вище за показники не тільки Т-64, Т-72 або російського Т-90, але й деяких сучасних танків країн НАТО. За захист танка відповідає не тільки багатошарова броня, але й сучасні засоби динамічного захисту «Ніж» і комплекс електронно-оптичної протидії від керованого озброєння», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Харківське конструкторське бюро імені Олександра Морозова» працює над створенням бойових машин піхоти нового покоління, які повинні надійти на озброєння української армії в 2020-х роках.