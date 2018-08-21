Україна і США спільно будуватимуть у Харкові літаки для третіх країн - посол

За словами дипломата, це дозволить відновити три тисячі робочих місць.

Україна та Сполучені Штати Америки спільно будуватимуть у Харкові літаки для третіх країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол України в США Валерій Чалий під час прес-конференції на тему: «Україна-США: Чому можемо говорити про новий рівень партнерства».

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Він розповів про можливості розвитку спільного авіабудування України та США.

"Я не буду казати деталі, але великий інвестор вже заходить на український ринок для спільного виробництва літаків", - заявив Чалий.

Він зазначив, що мова йде про завод в Харкові і про "відновлення трьох тисяч робочих місць".

"Я думаю, ви побачите це у найближчий період", - заявив Чалий.

"Це американська компанія, з якою ми будемо спільно виробляти літаки для третіх країн. Це збереження робочих місць і розвиток співпраці", - додав Чалий.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, Україна працює над отриманням від США патрульних катерів Island.