Американська компанія Holtec планує випускати в Україні малі ядерні реактори - посол

Дипломат заявив, що це створить нові робочі місця в Україні.

Надзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий заявляє, що американська інжинірингова компанія Holtec International планує випускати в Україні малі ядерні реактори.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на прес-конференції на тему: «Україна-США: Чому можемо говорити про новий рівень партнерства».

Він сказав, що наразі можна говорити про новий рівень взаємовідносин між Україною і США, бо є сигнал "про розміщення підприємств стратегічного характеру на території України".

Зокрема, йдеться про те, що на український ринок з інвестуванням заходить компанія Holtec International для будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

Водночас, як розповів Чалий, президент Holtec у розмові з ним говорив, що готовий розмістити виробництво малих ядерних реакторів в двох країнах - Індії та Україні. "Серед усіх країн, ми вибороли це право. Я кажу вам це не як здійснене виробництво, щоб ви зрозуміли, але процес розпочався, і ми плануємо у майбутньому спільно випускати малі ядерні реактори, це багатомільярдний проект на території України, який дає робочі місця і який дає зовсім інший рівень співпраці у цій сфері", - заявив посол.