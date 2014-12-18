Колапс на авторинку РФ: BMW обмежує поставки, General Motors припиняє

Німецький автоконцерн BMW перенаправляє частину призначених для Росії автомобілів на інші, більш перспективні ринки, передає ТАСС.

"Внаслідок значного падіння російського автомобільного ринку на початку літа BMW Group почала перерозподіл автомобілів, які були призначені для РФ, на більш привабливі ринки", - повідомили в BMW.

У компанії впродовж цього часу "адаптували ціни, щоб протидіяти ефектам, викликаним ослабленням рубля, і продовжують стежити за ситуацією".

За словами представника компанії, у перші 11 місяців поточного року до Росіъ було поставлено понад 33,4 тис. автомобілів BMW та MINI. "Цей показник скоротився на 17,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року", - говорять у BMW.

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Крім того повідомляється, що американський виробник General Motors зупинив поставки своїх автомобілів дилерам в РФ у зв'язку з нестабільністю курсу рубля. Про це заявив ТАCС офіційний представник компанії.

За його словами, поставки зупинено на невизначений термін - до моменту стабілізації курсу рубля.

На російському ринку GM представлена переважно маркою Chevrolet (8 місце з продажу в РФ). У січні-листопаді 2014 року продажі цієї марки впали на 30% до 109,7 тис. машин.

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Раніше про припинення поставок повідомляв також концерн Audi.

Водночас найбільші німецькі автовиробники продовжують продажі своєї продукції в Росії, але уважно відстежують ситуацію в економіці.

"Зараз ми ще продовжуємо продажі, але ми стурбовані становищем", - повідомили у концерні Volkswagen. Даних про зміни в режимі роботи Volkswagen Group Rus у концерні не наводять.

Дуже акуратний у своїх прогнозах Daimler. "Ще у першому півріччі наш російський бізнес показував 20-відсоткове зростання. Зараз цей показник знижується. Як би там не було, ми виходимо з того, що цей рік буде завершено з позитивним сальдо", - повідомила представник компанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що обвал рубля спричинив колапс на авторинку Росії.