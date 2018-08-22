Прем'єр хоче збільшити видобуток українського вугілля - доручив знайти гроші

Також Гройсман повідомив, що найближчим часом Кабмін перерахує кошти на погашення заборгованості із зарплати шахтарям.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів і Міністерству енергетики та вугільної промисловості залучити додаткові фінансові ресурси в розвиток вугільної галузі з метою збільшення видобутку вугілля. Про це він повідомив у ході засідання уряду.

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«Нам потрібно більше системних змін, щоб залучати інвестицій і збільшувати видобуток українського вугілля і тут є проблема. Я дав доручення Міністерству енергетики та вугільної промисловості і Міністерству фінансів залучити додаткові фінансові ресурси, щоб закладати нові лави і почати видобувати українське вугілля, і тоді буде зовсім інша собівартість, буде заробітна плата шахтарям, і вугілля буде куплено не за валюту, а буде вироблено в Україні», - сказав Гройсман.

Він також повідомив, що найближчим часом Кабмін перерахує кошти на погашення заборгованості із зарплати шахтарям.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з якими, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 млрд грн.

Доповідаючи щодо законопроекту, народний депутат України Михайло Бондар (фракція «Народний фронт») повідомив, що спочатку документом пропонувалося виділити 2,8 млрд грн дотацій, але суму було зменшено удвічі.

Присутній у парламенті в ході обговорення законопроекту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що ці кошти дадуть змогу провести модернізацію держшахт і вивести галузь з боргів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, завданням цього законопроекту є забезпечення належного функціонування вугледобувних підприємств і забезпечення теплових станцій України енергетичними ресурсами у вигляді вугільної продукції за рахунок власного видобутку.

Водночас Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 млрд грн на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.

Постійні борги із зарплати перед шахтарями є наслідком складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі викликаний тим, що собівартість видобутку вугілля (в середньому 2937 грн за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 грн за тонну).

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав, щоб керівників держшахт, які не виплачуватимуть вчасно заробітну плату шахтарям, було звільнено.