«Укроборонпром» показав відео успішних випробувань ракети «Оскол»

На сьогодні, крім авіації, використання таких ракет вже заплановано в деяких нових видах бойової техніки.

Некеровані ракети РС-80 «Оскол», виготовлені держпідприємством «Артем», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно пройшли один з етапів державних випробувань, що проводяться Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки Міністерства оборони України.

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Про це повідомляє прес-служба держконцерну «Укроборонпром».

«Під час триденних випробувань, які проходили на одному з військових полігонів на Чернігівщині, було підтверджено відповідність РС-80 основним тактико-технічними характеристиками і можливість їх застосування з вертольотів. Для всебічної перевірки за різних умов було здійснено пуск майже 300 одиниць РС-80, проведено перевірки на безпеку при використанні, включаючи обстріл з автоматичної зброї, стендові випробування двигуна й інші тести», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, 80-міліметрові ракети РС-80 мають надзвукову швидкість польоту і спроектовані для озброєння вертольотів, літаків, а також наземних платформ. На сьогодні, крім авіації, використання таких ракет вже заплановано в деяких нових видах бойової техніки.

«Артем» вже виготовив чергову партію ракет РС-80 для проведення завершального етапу державних випробувань, за результатами яких має бути прийнято рішення про посилення української армії новою зброєю», - додали в «Укроборонпромі».

Довідка УНІАН. Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» - державний машинобудівний холдинг, який здійснює виробництво систем управління ракетними комплексами, оптики і товарів народного споживання.

Зокрема, підприємство виробляє керовані ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності Р-27, призначені для ураження повітряних цілей (високоманеврових літаків, вертольотів і т.п.). Ракети Р-27 входять до складу озброєння літаків марки МіГ, Су та ін.