Держстат відзвітував про зростання промвиробництва

Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в липні зросло на 1,4%.

Зростання промислового виробництва в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з липнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів прискорилося до 2,9% з 2,2% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

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Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів зростання промвиробництва в липні в річному вимірі сповільнилася до 2,3% з 2,5%.

Порівняно з попереднім місяцем – червнем 2018 року промвиробництво в липні без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 1,4%, з урахуванням коригування – впало на 1,3%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в липні в річному вираженні зафіксовано у виробництві меблів та іншої продукції (24,2%), виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (14,3%), хімічній промисловості (9,5%).

Найбільше падіння в річному вираженні - у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (19,8%), виробництві електричного обладнання (17,9%), фармацевтиці (2,1%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в червні 2018 року в річному вираженні - порівняно з червнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнилось до 2,2% із 2,5% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

У 2017 році в Україні зафіксовано спад промвиробництва на 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.