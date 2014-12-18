Україна на міжнародному конгресі виробників феросплавів покаже досягнення галузі

Про це під час засідання організаційного комітету конгресу сказав голова ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), голова правління Запорізького заводу феросплавів Павло Кравченко.

«Конгрес дозволить показати, наскільки розвинена феросплавна галузь в Україні і які питання ми тут вирішуємо», - сказав Кравченко, зазначивши, що нестабільна політична ситуація в країні не вплинула на інтерес зарубіжних фахівців до ІНФАКОНу в Україні.

За його словами, організаційні питання та програма міжнародного конгресу були представлені українським і зарубіжним фахівцям, які внесли пропозиції щодо її поліпшення. При цьому Кравченко підкреслив, що програма затверджена на 95%.

Під час засідання було озвучено, що Україна отримала 111 тез доповідей, представлених 284 авторами з 70 організацій (феросплавні і металургійні підприємства, галузеві науково-дослідні інститути). Українські фахівці підготували 12 тез доповідей, при цьому велика кількість тез подали вчені з країн Європи, Азії, Африки і Австралії, які мають намір поділитися своїми досягненнями на конгресі в Україні.

Виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев також відзначив важливість конгресу для української та світової феросплавної галузі. При цьому він акцентував увагу на необхідності держави полегшувати приїзд зарубіжних фахівців на конгрес.

«Є необхідність, щоб держава визначила певну особу, орган або департамент, який буде сприяти нам з точки зору полегшення доступу іноземців на конгрес в Україні», - сказав Кудрявцев, висловивши сподівання, що найближчим часом алгоритм дій з цього питання буде обговорено на рівні Міністерства економічного розвитку і Міністерства закордонних справ.

Крім того, Кудрявцев розповів, що наприкінці березня у Києві буде проведена науково-технічна конференція молодих фахівців, які представлять своє бачення розвитку феросплавної галузі та ознайомляться з виробництвом на Побужському феронікелевому комбінаті.

Як повідомляв УНІАН, право провести ІНФАКОН-14 Україна отримала в 2013 році під час конгресу ІНФАКОН-13 в Казахстані.

Міжнародні конгреси ІНФАКОН проводяться з 1974 року. Вони є найбільш авторитетними форумами фахівців феросплавної промисловості, що дозволяють оцінити рівень техніки і технологій в процесах феросплавних переділів, визначити перспективні напрями розвитку галузі в цілому, окремих виробників зокрема, отримати найбільш повну і актуальну технічну та технологічну інформацію, включаючи дані про новітні розробки в сферах технологічного обладнання, електропічобування, шлакопереробки, газоочистки, енергоефективності.

В ІНФАКОНі беруть участь країни ЄС, Казахстан, Норвегія, Туреччина, Україна, Фінляндія та країни Південної Африки.

Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький, Стахановський феросплавні заводи і Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії та Африки.