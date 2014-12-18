Міненерговугілля запропонувало не піднімати у 2015 році ренту за видобуток газу

Про це йдеться в повідомленні міністерства, опублікованому на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України .

«Під час роботи над проектом Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» Міненерговугілля подало до Мінфіну пропозиції та зауваження в частині ставок плати за користування надрами для видобутку газу, - сказано в повідомленні. - Зокрема, запропоновано залишити ставки плати за користування надрами для газових родовищ на глибині до 5000 м на рівні 28%, для родовищ, що залягають глибше 5000 м на рівні 15%».

Як зазначається, питання визначення ставок ренти є актуальним, оскільки нафтогазова галузь постійно вимагає вкладень у розробку родовищ. Підвищені ставки ренти для видобутку газу, наголосили у Міненерговугілля, зроблять видобуток нерентабельним. «Будучи неприбутковими, приватні газовидобувні підприємства не зможуть фінансувати розробку родовищ, буріння нових свердловин, проведення додаткових досліджень, що призведе до деградації галузі в цілому», - наголосили в міністерстві.

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Наприкінці березня Верховна Рада України підтримала антикризові законопроекти, запропоновані урядом, у яких збільшувалося оподаткування бізнесу. Серед змін, що були внесені, поправки у Податковий кодекс за розмірами рентних платежів за видобуток корисних копалин - нафти, газу, залізної руди. Вони були збільшені. Причому прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що збільшення рентної плати не вплине на конкурентоспроможність українського гірничодобувного комплексу, оскільки ці тарифи сформовані відповідно до тих, які діють на конкурентних ринках. Водночас у липні в уряді зазначили, що власники українських гірничо-збагачувальних комбінатів знайшли схему зниження рентних платежів, тим самим збільшуючи свої прибутки.