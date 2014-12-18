Спад промвиробництва в Україні у листопаді зберігся на рівні 16,3%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

За інформацією Держстату, порівняно із жовтнем 2014 року спад промвиробництва становив 2,2%. Від початку року, у січні-листопаді, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва становив 10,1%.

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Зростання виробництва у листопаді 2014 року порівняно з листопадом 2013 року по галузях промисловості зафіксований лише у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 2,8%.

Інші галузі показали падіння, у тому числі, найбільші зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 62,1%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 40,7%, машинобудуванні - на 23,6%, хімічної промисловості - на 21,4%, металургії - на 20,1%, фармацевтиці - на 14,4%, виробництві меблів та іншої продукції - на 14,2%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 13,5%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні у жовтні 2014 року, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, порівняно із жовтнем 2013 року склав 16,3%, тоді як порівняно з вереснем 2014 року було зафіксовано зростання промвиробництва на 7,5%.

У січні-жовтні порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 9,4%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, за підсумками 2012 року - 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.