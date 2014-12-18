Виробництво легкових автомобілів в Україні зменшилося на 36%
Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-листопаді 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизилося на 36% - до 25,7 тис. одиниць.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Згідно з повідомленням, виробництво легкових автомобілів у листопаді поточного року порівняно з торішнім показником зменшилося у 14 разів - до 400 одиниць.
Виробництво вантажних автомобілів у січні-листопаді скоротилась на 32,6% - до 1102 одиниць.
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Виробництво автобусів у січні-листопаді скоротилося на 60,7% - до 857 штук.
Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні в 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилося на 34,3% - до 45,8 тис. штук.
Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» ("Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).