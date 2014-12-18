Голова МФК високо оцінює підготовку України до проведення конгресу виробників феросплавів

Конгрес відбудеться у Києві від 31 травня до 5 червня.

«Я дуже радий, що ІНФАКОН приходить в Україну, де високо представлена феросплавна індустрія. Такі заходи дозволяють показати те, що Україна рухається вперед», - сказав Барзо в Києві під час засідання організаційного комітету конгресу ІНФАКОН-14.

За його словами, проведення конгресу дозволить залучити нові технології та розробки в галузь, завдяки доповідям багатьох українських і закордонних фахівців.

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Під час засідання організаційного комітету голова МФК ознайомився із програмою конгресу і висловлював свої пропозиції, які дозволять провести Инфакон-14 в Україні на найвищому рівні.

«Ми з нетерпінням чекаємо цієї події і будемо раді допомагати у підготовці до її проведення», - додав Барзо.

У свою чергу, присутній на організаційному засіданні професор, директор казахстанського Хіміко-металургійного інституту Манат Толимбеков поділився досвідом проведення конгресу ИНФАКОН у 2013 році в Казахстані, де вітчизняні феросплавники отримали право провести конгрес в Україні.

«У збірник доповідей необхідно внести всі матеріали, які були підготовані і підходять за тематикою», - сказав Толимбеков.

Причому він наголосив, що казахстанські фахівці передали всю важливу інформацію щодо проведення конгресу і продовжують тісно співпрацювати з українськими організаторами.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна на міжнародному конгресі виробників феросплавів покаже досягнення галузі.

Довідка УНІАН. Міжнародні конгреси ИНФАКОН проводяться від 1974 року. Вони є найбільш авторитетними форумами фахівців феросплавної промисловості, що дозволяють оцінити рівень техніки і технології у процесах феросплавних переділів, визначити перспективні напрями розвитку галузі в цілому, окремих виробників зокрема, отримати найбільш повну та актуальну технічну та технологічну інформацію, включаючи дані про новітні розробки у сферах технологічного обладнання, электропечестроения, шлакопереробки, газоочистки, енергоефективності.

В ИНФАКОНі беруть участь країни ЄС, Казахстан, Норвегія, Туреччина, Україна, Фінляндія та країни Південної Африки.

Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький, Стахановський феросплавні заводи і Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується у країни СНД, ЄС, Азії, Африки.