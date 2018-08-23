Торговий конфлікт загострився: США і Китай ввели один проти одного нові мита

Країни одночасно ввівши 25-процентні мита на імпорт товарів один одного загальною вартістю $16 мільярдів.

США і Китай ще більше загострили існуючий між ними запеклий торговий спір у четвер, одночасно ввівши 25-процентні мита на імпорт товарів один одного загальною вартістю $16 мільярдів.

Читайте такожОборонний бюджет США забороняє держконтракти з ZTE і Huawei - Китай висловив невдоволення

З початку липня дві найбільші економіки світу ввели взаємні торговельні мита на товари загальною вартістю $100 мільярдів, однак сторони не зупиняються на цьому і готують додаткові тарифні обмеження, пише Рейтер.

Президент США Дональд Трамп погрожував ввести тарифні обмеження на майже весь обсяг китайського експорту до США в 2017 році загальною вартістю $500 мільярдів, якщо Пекін не проведе радикальні зміни у своїй практиці охорони інтелектуальної власності, програмах субсидування виробництва і тарифних структурах.

Економісти вважають, що кожні $100 мільярдів імпорту, що потрапили під дію мит, знизять обсяг глобальної торгівлі приблизно на 0,5 відсотка.

Вони також підрахували, що введення мит матиме прямий вплив на темпи зростання економіки Китаю в 2018 році і знизить їх на 0,1-0,3 процентних пункту, для США цей показник трохи менший, однак наступного року ці цифри збільшаться, одночасно з цим під вплив мит потраплять інші країни і компанії, які пов'язані з Китаєм глобальним ланцюгом поставок.

Мита набули чинності в той час, як у Вашингтоні проходять торговельні переговори двох країн, вперше з моменту червневої зустрічі міністра торгівлі США з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе в Пекіні.

Ділові кола висловили сподівання, що зустріч може призвести до проведення серйозніших торгових переговорів. Однак президент США Дональд Трамп у понеділок в інтерв'ю Рейтер сказав, що він "не очікує значного прогресу" від них.