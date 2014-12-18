«Надра України» розірвала другий договір про продаж частки у Сахалінському родовищі газу компанії Ставицького

Національна акціонерна компанія «Надра України» розірвала другий договір про продаж частки у Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), яка в період 2010-2013 років була неправомірно відчужена на користь компанії «Голден Деррік» (за інформацією ЗМІ, пов'язана з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, що перебуває в розшуку), повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 17 грудня Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення господарського суду Києва у спорі про право на частку у спільній діяльності на Сахалінському родовищі між «Надра України» і «Голден Деррік». Таким чином, ще одна частка в родовищі повертається «Надра України».

Апеляцію за першим договором компанія виграла 10 грудня.

Також повідомляється, що ще залишається відкритим провадження щодо третього договору, яке Київський апеляційний господарський суд розгляне 14 січня 2015 року.

Читайте також"Надра України" обіцяє продовжити боротьбу за "незаконно відчужене майно"

Раніше голова правління держкомпанії «Надра України» Ярослав Климович повідомив, що повернення всіх пайових часток у Сахалінському родовищі принесе компанії кілька мільйонів гривень додаткових доходів, які дозволять виплатити заборгованість із заробітної плати працівникам дочірніх підприємств компанії та покращити матеріально-технічний стан української геологорозвідувальної галузі в цілому.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року Генпрокуратура встановила, що у 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала компанії «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Пізніше зазначені дозволи були анульовані.

6 листопада окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги компанії «Голден Деррік» щодо поновлення дії 20 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ, які, на думку компанії, були анульовані незаконно.

17 листопада Держслужба геології подала апеляцію на це рішення.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький оголошений у розшук в рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЕК Сергія Курченка.

У 2007-2010 роках Ставицький був головою компанії «Надра України», а потім два роки - керівником Державної геологічної служби.