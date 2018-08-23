Гройсман про контрабанду лісу: протягом місяця будуть результати розслідувань і конкретні прізвища

За словами прем'єра, боротьбу з контрабандою на кордоні буде продовжено, незважаючи на тиск і спроби перешкодити цьому.

Боротьбу з контрабандою на кордоні буде продовжено, незважаючи на тиск і спроби перешкодити реалізації урядової ініціативи «Україна без контрабанди».

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочого візиту до Волинської області, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

«Я вийшов у публічну площину, оголосив війну контрабанді разом з ДФС, МВС, Нацполіцією, щоб припинили ввезення товарів за контрабандними схемами. Боротьба почалася. Нам непросто, адже в цих структурах також є паршиві вівці, які сприяли схемами. Я захищатиму керівництво митниці і ДФС (Державної фіскальної служби - УНІАН), які почали реальну боротьбу з контрабандою», - цитує прем'єра прес-служба уряду.

Гройсман підкреслив, що лише за липень обсяг надходжень по митниці збільшився на 6,2 млрд грн, які були спрямовані на соціальні програми.

«Ми прикрили два найсильніших клани, які займалися всіма потоками контрабанди в Україну. Це постійна боротьба, в якій ми повинні перемогти. Я зайняв цю позицію і буду її тримати. І дуже добре, що є такі керівники як Продан (керівник ДФС - УНІАН), який сказав, що виконуватиме це завдання як завдання честі, незважаючи на те, що на нього і його родичів уже тиснуть», - цитує прем'єра прес-служба Кабміну.

Гройсман звернув увагу, що протягом місяця голова ДФС оприлюднить результати розслідувань фактів контрабанди лісу і назве прізвища і посади причетних до цього. Також він дав доручення МВС і Держаудитслужбі всебічно сприяти розслідуванню, яке проводиться силами НАБУ за фактами, наданими Державною фіскальною службою щодо контрабанди та інших товарів.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав співробітникам Національної поліції право цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Прем'єр-міністр Гройсман назвав найпопулярніші схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоч насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим за реальну вартість; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який дає змогу приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли за допомогою симуляції порушень і подальшого рішення суду нібито повертають товар, хоч насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом «Євро-4».

Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дасть змогу залучити в бюджет близько 100 млрд грн.