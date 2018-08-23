Український ВПК практично позбувся залежності від російських комплектуючих - Порошенко

Президент нагадав, що на параді до Дня Незалежності будуть продемонстровані нові зразки техніки, виготовлені за стандартами НАТО.

Президент Петро Порошенко заявляє, що український оборонно-промисловий комплекс практично позбувся залежності від постачання комплектуючих із Росії.

Про це він заявив на відкритті виставки сучасного озброєння та військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань «Міць нової армії» на Михайлівській площі у Києві, повідомили у прес-службі глави держави.

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Порошенко нагадав, що у 2014 році поставив завдання, у разі необхідності, перевести роботу підприємств оборонно-промислового комплексу у три зміни, щоб у повній мірі забезпечити ЗСУ та інші силові підрозділи необхідним силовим компонентом. «Зусилля оборонної промисловості зараз концентруються на виготовленні високотехнологічного сучасного озброєння, яке повністю відповідає світовим стандартам, а також на модернізації існуючих типів озброєння. При цьому модернізація здійснюється з урахуванням досвіду його бойового застосування на Сході», - повідомив президент.

За його словами, «те, на що раніше йшли десятиліття, сьогодні оборонна промисловість України робить за місяць». «І на основі стратегії імпортозаміщення, в якій ми практично позбулися залежності від постачання комплектуючих із Росії. Прошу, щоб ви лише уявили собі, що у 2013 році ця залежність становила від 40 до 70 %», - наголосив глава держави.

Порошенко відзначив, що протягом п’яти років із нового на озброєння ЗСУ прийнято вісім типів бойових броньованих машин, два типи протитанкових ракетних комплексів, сім типів модернізованих літаків і вертольотів. Він додав, що успішно пройшла випробування нова крилата ракета і вся країна бачила випробування нового маршового двигуна крилатої ракети КБ «Луч».

«До кінця поточного року планується завершити роботи зі створення та модернізації ще понад 20 зразків озброєння та військової техніки. Серед них – рухомий автоматизований командний пункт для оснащення зенітних ракетних дивізіонів, комплекс машин управління артилерією. Точність і ефективність роботи артилерії буде значно підвищено», - поінформував президент.

Він зауважив, що на параді до Дня незалежності України будуть продемонстровані нові зразки, які виготовлені за стандартами НАТО та проходять державні випробування. Серед них: танк Т-84-120 «Ятаган», оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», реактивні системи залпового вогню «Вільха», реактивні системи залпового вогню «Верба», а також самохідна установка «Богдана».

«До речі, «Ятаган» - найбільше адаптований під військово-технічні стандарти НАТО. Усвідомлюємо, що вступ України до Альянсу стане реальним лише, коли досягнемо високої сумісності наших озброєнь. Вже просуваємося цим шляхом. Саме тому наша бронетехніка оснащена сучасними прицілами, системами управління вогнем та захищеним цифровим зв‘язком. Сьогодні все це відповідає найвищим світовим стандартам безпеки та оборони», - наголосив Порошенко.

За його словами, держава лише починає планомірну стратегію із переозброєння армії, посилення її новими зразками, новою зброєю. «Зробити це треба в рази і на порядки більше, ніж зроблено до сьогоднішнього дня», - додав він.

18 серпня Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку». Тепер "Укроборонпром" може не віддавати борги Росії.