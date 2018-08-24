Парад до Дня Незалежності: яку техніку показала українська армія (фото)

На військовому параді продемонстрували новітні українські розробки і модернізовану радянську техніку. Загалом у параді взяли участь близько 250 одиниць техніки.

На військовому параді з нагоди Дня Незалежності України сьогодні у центрі столиці продемонстрували новітні українські розробки та модернізовану радянську військову техніку.

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Як передає кореспондент УНІАН, парад військової техніки відкрили модернізовані танки радянської розробки Т64, за ними Хрещатиком проїхали БМП-2 - гусеничні бойові машини, що плавають.

Слідом глядачам показали бронетранспортери БТР-3ДА з новим бойовим модулем "Штурм" і новим двигуном.

Морські піхотинці прослідували через Майдан Незалежності на бронетранспортерах БТР-70ДІ виробництва Миколаївського бронетанкового заводу.

Слідом проїхали рухомі радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 виробництва США.

Серед українських розробок на параді показали тактичні броньовані колісні машини "Дозор-Б", вироблені на харківському заводі імені Малишева, вітчизняні санітарні автомобілі "Богдан" та американські "Хаммер".

Крім того, на параді продемонстрували українські безпілотні авіакомплекси "Фурія", "Лелека" та PD-1. Вони здатні вести повітряну розвідку на відстані 30-80 км.

Проїхали Хрещатиком і українські спеціалізовані броньовані машини "Козак-2, оснащені протитанковими комплексами "Стугна П", що здатні вражати ціль на відстані до 5 км.

Вперше широкий загал побачив американські ПТРК Javelin, встановлені на вітчизняних броньованих автомобілях "Варта".

Також Хрещатиком проїхала новітня українська розробка - 155 мм самохідна гаубиця "Богдана", головна її особливість полягає в тому, що калібр 155 мм дозволяє використовувати усі типи пострілів, виготовлених за стандартами НАТО.

Потім глядачі побачили самохідні гармати 2С7 «Піон», протитанкові гармати "Рапіра", артилерійські системи "Гіацинт Б" та "Мста-Б".

Пройшли повз глядачів також самохідні гаубиці "2С1 "Гвоздика" у супроводі комплексу автоматизованого управління підрозділами артилерії "Оболонь А" та 152 мм самохідні гаубиці "2С3 "Акація".

Також на параді показали ракетні системи залпового вогню "Вільха" з автоматизованою системою пуску реактивних снарядів. Це вітчизняна модифікація потужної 300 мм системи РСЗВ «Смерч-2» радянського виробництва.

Крім того, було продемонстровано вітчизняну розробку - радіолокаційний комплекс розвідки артилерії, призначений для визначення координат и ворожої артилерії на великих відстанях; тактичні ракетні комплекси "Точка", що вражають ціль на відстані до 120 км та зенітні ракетні гарматні комплекси 2С6 "Тугнуска".

Також Хрещатиком проїхав рухомий пункт розвідки та управління протиповітряної оборони, тактичні 9К330 "ТОР", що слугують для прикриття від ударів з повітря, в т. ч. ракетного.

Крім того глядач побачили зенітні ракетні комплекси "Бук М-1", здатні захистити від удару з повітря на великій висоті.

Комплекси С300 трьох модифікацій (для прикриття об’єктів від ударів з повітря) також взяли участь у параді.

Окрім того, було показано самохідну пускову установку оперативного тактичного ракетного комплексу, що новою українською розробкою для ураження наземних цілей, яка за характеристиками перевищує радянську ТРК "Точка-У" в 6 разів.

Загалом у параді взяли участь близько 250 одиниць техніки.