Запуск української крилатої ракети "Нептун" показали на відео

Очікується три модифікації "Нетпуна": корабельного, наземного і повітряного базування.

В Україні успішно пройшли випробування нової крилатої ракети наземного базування "Нептун", здатної точно вражати як наземні, так і морські цілі.

Відповідне відео опублікували в Facebook фахівці державного конструкторського бюро Луч.

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"Випробування української крилатої ракети", - йдеться у підписі до відео.

На відео помітно, як спочатку спрацьовує стартовий двигун п'ятиметрового "Нептуна", а після вильоту її з пускової установки включається маршовий.

Приліт по мішені не показаний.

Очікується три модифікації "Нетпуна": корабельного, наземного і повітряного базування. Офіційно заявлена відстань ураження - до 300 км.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вручив військовим сертифікати на українські ПТРК "Стугна-П" і "Корсар".