В Україні успішно випробували нову турбіну, яка не має аналогів у світі (відео)

Сьогодні на «Зоря-Машпроекті» відбулися успішні тестові випробування нової турбіни 32 МВт.

На науково-виробничому комплексі газотурбобудування «Зоря-Машпроект» відбулися успішні тестові випробування нової турбіни 32 МВт, яка не має аналогів у світі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час свого перебування на заводі у Миколаєві повідомив президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні на «Зоря-Машпроект» відбулися успішні тестові випробування нової турбіни 32 МВт, яка не має аналогів у світі. Це демонструє потенціал підприємства, а ми як держава маємо торити дорогу для продукції наших підприємств на нові ринки всього світу", - повідомив він.

Порошенко також наголосив на тому, що виконав свою обіцянку - не допустити скорочення колективу заводу.

"Жодна країна не має потенціалу, який є у «Зорі». І ключове надбання підприємства – робочі руки, працівники, інженерно-технічний склад. І ми маємо зберегти цей потенціал", - додав він.

Довідка УНІАН. «Зоря-Машпроект» - відомий у світі розробник і виробник газотурбінного устаткування, монополіст на ринку СНД у сфері розробки і виробництва газових турбін для кораблів військового флоту. Оснащує газоперекачувальним обладнанням магістральні газопроводи, а також розробляє і поставляє газотурбогенератори для потреб енергетики.

Майже вся продукція держпідприємства поставляється на експорт. Найбільші партнери - Індія, КНР, Близький Схід, а також Російська Федерація, до окупації Криму і дестабілізації ситуації на Донбасі.