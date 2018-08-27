Турчинов розповів, на що піде 200 мільярдів гривень оборонного бюджету

Секретар РНБО повідомив, що серед пріоритетних напрямків фінансування на наступний рік заплановано, зокрема розробку та закупівлю сучасного високоточного ракетного озброєння, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов прогнозує, що на фінансування сфери оборони і безпеки України у 2019 році буде виділено близько 200 млрд грн.

Про це Турчинов заявив на нараді щодо формування оборонного бюджету України на 2019 рік, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО України.

Секретар РНБО зазначив, що, згідно з прогнозом Кабінету міністрів України, ВВП на 2019 рік становитиме 3 946 млрд гривень. «Тому фінансування сектору безпеки і оборони України, яке повинно бути не менш ніж 5% від ВВП, становитиме близько 200 млрд грн», - сказав він.

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За словами Турчинова, серед пріоритетних напрямків фінансування на наступний рік заплановано, зокрема, розробку та закупівлю сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема, і крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження, боєприпасів та продуктів спеціальної хімії, посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних сил Збройних сил України; реалізацію державної політики в сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спецзв’язку та захисту інформації; сучасне облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань ракет, боєприпасів тощо.

«Одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед підвищення їх грошового забезпечення, що необхідно для збереження професійного ядра Збройних сил України, Національної гвардії України та інших силових структур», - підкреслив секретар РНБО.

Він нагадав, що після завершення формування оборонного бюджету його буде затверджено на засіданні РНБО та передано до Кабінету міністрів.

У нараді, зокрема, взяли участь перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова, міністр оборони України Степан Полторак, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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