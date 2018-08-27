Україна оскаржила рішення СОТ у спорах з Росією

Україна подала апеляцію щодо панельного звіту СОТ.

Україна оскаржила рішення Світової організації торгівлі про обмеження на поставки до Росії вагонів і стрілочних переводів, про що сказано в повідомленні, розміщеному на сайті СОТ.

Читайте такожТорговий представник України подала у відставку: стало відомо, хто займе її місце

«27 серпня Україна подала апеляцію щодо панельного звіту СОТ у справі «Росія – заходи, що впливають на імпорт залізничного обладнання та їхніх частин», порушеній Україною», - сказано в повідомленні.

Раніше Україна оскаржила рішення Світової організації торгівлі у спорі з Росією про мита на нітрат амонію.

"Україна направила 23 серпня апеляцію на рішення панелі арбітрів СОТ щодо ініційованої Російською Федерацією справи про антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію", - повідомляють представники організації.

Зокрема, очікується, що вже протягом кількох днів на сайті СОТ з'явиться документ з докладною інформацією про подану Україною апеляцією. Після цього сторонам - Україні і Росії - доведеться чекати ще три місяці, поки СОТ розгляне скаргу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня поточного року експертна група СОТ відхилила ключові вимоги України в рамках суперечки з РФ про постачання залізничного обладнання, зокрема, відхилила вимогу визнати системність порушень з боку Росії.

З 2014 року Росія почала масово припиняти видачу сертифікатів відповідності українським виробникам залізничного обладнання, відмовляючись при цьому визнавати сертифікати, вже видані органами Республіки Білорусь і Казахстану.

У жовтні 2015 року Україна подала запит на консультацію і скаргу на дії Росії. У грудні 2015 року Україна і Росія провели консультації з питань відновлення залізничного імпорту, однак сторони так і не досягли згоди.

До суперечки в СОТ між Україною і Росією приєдналися представники Японії, США, ЄС, Китаю, Індонезії та Сінгапуру.