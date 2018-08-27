Україна опустилася ще на одну сходинку в світовому рейтингу виробників сталі

Минулого місяця наша країна виробила більш як 1,8 млн тонн сталі.

Українські металурги в липні 2018 року порівняно з липнем минулого року збільшили виробництво сталі на 11,4% - до 1,815 млн тонн, опустившись при цьому з 12-го на 13-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-липня цього року Україна збільшила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 2,9% - до 12,206 млн тонн, опустившись при цьому з 12-го на 13-е місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у липні лідерство в рейтингу традиційно зберіг Китай із показником 81,241 млн т (зростання на 7,2% проти липня 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися таким чином: Індія (9 млн тонн, +8%), Японія (8,42 млн тонн, -2%), США (7,275 млн тонн, +4,5%), Південна Корея ( 6,177 млн тонн, +0,1%), Росія (6,17 млн тонн, +0,8%), Німеччина (3,9 млн тонн, +10,9%), Туреччина (3,266 млн тонн, -2,3%), Бразилія (3,022 млн тонн, +6,7%) та Італія (2,210 млн тонн, +3,3%).

В цілому в липні 2018 року порівняно з червнем минулого року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі на 5,8% - до 154,576 млн т.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-липень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 532,846 млн т (зростання порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 6,3%).

Далі йдуть: Індія (61,83 млн тонн, +5,5%), Японія (61,39 млн тонн, +0,8%), США (49,334 млн тонн, +3,6%), Південна Корея (42,238 млн тонн, +3,1%), Росія (42,094 млн тонн, +2,2%), Німеччина (26,355 млн тонн, +2,4%), Туреччина (22,159 млн тонн, +2,8%), Бразилія (20,214 млн тонн, +3,4%) та Італія (15,025 млн тонн, +3,6%).

За 7 місяців 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 5% - до 1,039 млрд т.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2017 року опустилася на 12-те місце, скоротивши виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком - до 22,7 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посiла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів негативно почали впливати два фактори. Перший - воєнні дії на Донбасі, де розташовано більш як половина металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Проте, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-ту сходинку в галузевому рейтингу. У 2016 році наша країна також зберегла 10-те місце в рейтингу.