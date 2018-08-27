У США є інтерес щодо видобутку газу в Україні - посол

Посол розповів про майбутні проекти, до яких можуть приєднатися американські компанії.

Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий заявляє, що у компаній США спостерігається інтерес щодо видобутку газу в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

Він розповів, що активно розвивається співпраця з американськими компаніями Westinghouse щодо постачання ядерного палива і з Holtec щодо будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива і щодо перспективного проекту побудови малих ядерних реакторів.

"Це наша співпраця по енергетичній лінії. По лінії продовження традиційних речей - постачання енергоресурсів, але ми будемо говорити серйозніше і про проекти майбутнього, в тому числі є інтерес у Сполучених Штатів щодо видобутку газу в Україні і інших проектів", - заявив Чалий.