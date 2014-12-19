Українські металурги в листопаді скоротили виробництво сталі на 29%

Українські металурги в листопаді 2014 року порівняно з листопадом минулого року скоротили виробництво сталі на 28,6% - до 1,822 млн тонн, а країна посіла 12-те місце в рейтингу виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association, WSA).

При цьому за підсумками січня-листопада 2014 року Україна зберегла в світовому рейтингу виробників сталі десяту сходинку з показником 25,261 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року виробництво сталі в країні скоротилося на 16,1%.

Згідно з повідомленням, за підсумками листопада поточного року лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 63,3 млн тонн (зниження до листопада 2013 року на 0,2%).

Далі країни першої десятки рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,2 млн тонн, -1,1%), США (7,2 млн тонн, +1,5%), Індія (6,9 млн тонн, +4,8%), Південна Корея (5,9 млн тонн, +5,5%), Росія (5,8 млн тонн, +5,8%), Німеччина (3,6 млн тонн, -1,9%), Туреччина (2,8 млн тонн, -8,6%), Бразилія (2,8 млн тонн, +2,4%) і Тайвань (1,9 млн тонн, +4,7%).

У цілому в листопаді 2014 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 0,1% - до 136,7 млн тонн.

У звіті асоціації за січень-листопад 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай - 748,7 млн. тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,9%). Далі йдуть: Японія (101,7 млн тонн, +0,4%), США (81 млн тонн, +1,5%), Індія (76,2 млн тонн, +2,4%), Південна Корея (65,3 млн тонн, +8,5%), Росія (64,8 млн тонн, +2,8%), Німеччина (39,7 млн тонн, +1,3%), Бразилія (31,4 млн тонн, -0,4%) і Туреччина (31,2 млн тонн, -1,7%).

За 11 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 1,8% - до 1,498 млрд тонн.

Як повідомляв УНІАН, дії проросійських терористів і військова агресія Росії на Донбасі, де розташована більшість українських металургійних підприємств, призвела до проблем з постачання сировини і відсутністю електроенергії на багатьох меткомбінатах, які працювали з перебоями, а деякі зупинилися.

Станом на середину грудня, з вищезгаданих причин не працюють Алчевський меткомбінат і Донецький металопрокатний завод.

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Довідка УНІАН. Українські металурги в 2013 році скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.